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Отдых на природе помогает людям легче взаимодействовать с окружающими

JEP: проведение времени за городом делает человека более социальным

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Depositphotos

Китайские ученые из Гуйчжоуского педагогического университета выяснили, что контакт с природой не только полезен для физического и психического здоровья, но и способствует просоциальному поведению — готовности помогать окружающим. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Environmental Psychology (JEP).

Команда провела четыре эксперимента, в ходе которых изучила связь между отдыхом за городом и просоциальными тенденциями. В первой паре тестов задействовали около 700 человек, заполнивших анкеты для оценки эффекта от нахождения в природной среде и склонности действовать во благо других людей.

Результаты выявили значимые положительные ассоциации между контактом с природой, связанностью с природой и просоциальным поведением. Оказалось, что общение с естественной средой помогает людям меньше думать о материальных вещах, что способствует заботе о благе окружающих.

Исследования 3 и 4 использовали экспериментальные проекты для причинно-следственной проверки влияния контакта с природой на просоциальное поведение.

В одном из них 2194 участника разделили на три группы, одной из которых показали шестиминутное видео о природе, второй — ролик о городе, а третья служила контрольной, и попавшим в нее людям демонстрировали пустой экран.

После этого добровольцы выполняли задания по измерению просоциального поведения. Результаты исследования показали, что участники, которые смотрели видео о природе, были более готовы жертвовать на благотворительность по сравнению с теми, кто смотрел городские или контрольные видео.

В другом проекте группе из 201 человека поручили фотографировать природные и городские пейзажи. После этого они заполнили анкеты для оценки уровня контакта с природой. Результаты показали, что общение с природой усилило просоциальное поведение.

Ранее ученые выяснили, что отдых на природе восстанавливает когнитивные способности детей.

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