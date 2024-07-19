Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как ожирение снижает качество спермы

JNeurosci: ожирение снижает качество спермы, воздействуя на нейроны в мозге

close
100%
medicalxpress.com

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что ожирение негативно влияет на работу нейронов в гипоталамусе, регулирующем репродуктивную функцию. Именно это снижает выработку тестостерона в организме и ухудшает качество спермы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.

На первом этапе исследования ученые посадили группу мышей на высокожировую и высококалорийную диету для того, чтобы добиться увеличения у них веса. После этого мыши подверглись тщательному обследованию — им провели сканирование мозга и оценили состояние репродуктивного здоровья.

У мышей с избыточным весом наблюдалось снижение уровня тестостерона в крови и уменьшение количества сперматозоидов. Ученые обнаружили, что причиной этих негативных изменений в организме было нарушение работы нейронов, расположенных в гипоталамусе. Это сложная область мозга, которая регулирует потребление пищи и воды, температуру тела и способность к размножению.

Исследователи объяснили, что нейроны в гипоталамусе отвечают за синтез и секрецию гормонов гипофизом — главной железой внутренней секреции в основании мозга, которая регулирует работу всех остальных желез (щитовидной, надпочечников, гонад). Тестостерон, как и многие другие гормоны, находится «под контролем» гипофиза.

Когда нейроны в гипоталамусе не функционируют должным образом (например, при ожирении) уровень необходимых для обеспечения половой функции гормонов снижается, что и выступает причиной ухудшения качества спермы.

Ранее толстые коты подсказали ученым методы лечения ожирения у людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами