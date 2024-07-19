Стало известно, как ожирение снижает качество спермы

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что ожирение негативно влияет на работу нейронов в гипоталамусе, регулирующем репродуктивную функцию. Именно это снижает выработку тестостерона в организме и ухудшает качество спермы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.

На первом этапе исследования ученые посадили группу мышей на высокожировую и высококалорийную диету для того, чтобы добиться увеличения у них веса. После этого мыши подверглись тщательному обследованию — им провели сканирование мозга и оценили состояние репродуктивного здоровья.

У мышей с избыточным весом наблюдалось снижение уровня тестостерона в крови и уменьшение количества сперматозоидов. Ученые обнаружили, что причиной этих негативных изменений в организме было нарушение работы нейронов, расположенных в гипоталамусе. Это сложная область мозга, которая регулирует потребление пищи и воды, температуру тела и способность к размножению.

Исследователи объяснили, что нейроны в гипоталамусе отвечают за синтез и секрецию гормонов гипофизом — главной железой внутренней секреции в основании мозга, которая регулирует работу всех остальных желез (щитовидной, надпочечников, гонад). Тестостерон, как и многие другие гормоны, находится «под контролем» гипофиза.

Когда нейроны в гипоталамусе не функционируют должным образом (например, при ожирении) уровень необходимых для обеспечения половой функции гормонов снижается, что и выступает причиной ухудшения качества спермы.

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