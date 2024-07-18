Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мир потерял 15% своей охлаждающей способности за 40 лет, выяснили ученые

GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть

close
100%
АНО «Чистая Арктика»

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что Арктика утратила около 25% своей охлаждающей способности за последние 40 лет, а тот же показатель в общемировом масштабе сократился на 15%. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Специалисты использовали спутниковые измерения облачного покрова и солнечной радиации, отраженной морским льдом Арктики и Антарктики с 1980 по 2023 год.

Оказалось, что шельфовые ледники на полюсах потеряли примерно вдвое больше охлаждающей способности в процентах, по сравнению с сокращением своей физической площади за этот период.

Помимо исчезновения ледяного покрова, оставшийся лед также становится менее отражающим, поскольку потепление и увеличение количества осадков создают более тонкий, влажный лед и больше талых озер, которые возвращают в космос меньше солнечного излучения. Этот эффект был наиболее выражен в Арктике, где морской лед стал менее отражающим в самые солнечные периоды года.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания некоторых видов арктических рыб из-за изменения климата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами