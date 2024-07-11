Названы симптомы недостаточной выработки желчи

Билиарная недостаточность или холестаз — это синдром, характеризующийся снижением выработки или нарушением поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. На него указывают боль в правом подреберье, вкус горечи во рту, тошнота и рвота, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, кожный зуд и желтизна склер. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

«Среди симптомов холестаза дискомфорт или боль в правом подреберье, чувство распирания, жжения. Иногда боль может иррадиировать в правую лопатку, в спину. Привкус горечи во рту-за счет заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок, и из желудка в пищевод. Тошнота и рвота, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, кожный зуд, иктеричность (желтизна) склер тоже указывают на билиарную недостаточность», – рассказала Кардашова.

По словам врача, холестаз может быть вызван патологией желчного пузыря. Чаще нарушение работы самого пузыря характеризуется желчекаменной болезнью, опухолями или перетяжкой и перегибом пузыря. Это нарушает отток желчи, либо перекрывает его.

«Также заболевание может быть вызвано функциональным нарушением работы самого пузыря. Сбой в его моторике часто вызван нарушением питания и рядом других патологических состояний ЖКТ. Кроме того, алкогольные, вирусные гепатиты, жировой гепатоз, или другие воспалительные заболевания печени также играют важную роль в выработке желчи, так как вырабатывается она непосредственно в печени. Некоторые паразиты, в частности лямблии, часто локализуются в желчном пузыре и желчевыводящих протоках, и могут также нарушать отток желчи», – заключила врач.

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