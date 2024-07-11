проект

>

Названы симптомы недостаточной выработки желчи

Врач Кардашова: горечь во рту и кожный зуд указывают на недостаток желчи

close
100%
Shutterstock

Билиарная недостаточность или холестаз — это синдром, характеризующийся снижением выработки или нарушением поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. На него указывают боль в правом подреберье, вкус горечи во рту, тошнота и рвота, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, кожный зуд и желтизна склер. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

«Среди симптомов холестаза дискомфорт или боль в правом подреберье, чувство распирания, жжения. Иногда боль может иррадиировать в правую лопатку, в спину. Привкус горечи во рту-за счет заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок, и из желудка в пищевод. Тошнота и рвота, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, кожный зуд, иктеричность (желтизна) склер тоже указывают на билиарную недостаточность», – рассказала Кардашова.

По словам врача, холестаз может быть вызван патологией желчного пузыря. Чаще нарушение работы самого пузыря характеризуется желчекаменной болезнью, опухолями или перетяжкой и перегибом пузыря. Это нарушает отток желчи, либо перекрывает его.

«Также заболевание может быть вызвано функциональным нарушением работы самого пузыря. Сбой в его моторике часто вызван нарушением питания и рядом других патологических состояний ЖКТ. Кроме того, алкогольные, вирусные гепатиты, жировой гепатоз, или другие воспалительные заболевания печени также играют важную роль в выработке желчи, так как вырабатывается она непосредственно в печени. Некоторые паразиты, в частности лямблии, часто локализуются в желчном пузыре и желчевыводящих протоках, и могут также нарушать отток желчи», – заключила врач.

Ранее врач перечислила напитки, которые можно пить в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами