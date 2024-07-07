Врач рассказала, почему домашние растения могут быть опасны для аллергиков

Иногда домашние растения могут быть опасны для людей с аллергиями. В частности, для страдающих от аллергии на латекс, который, например, содержится в листьях каучуконосного фикуса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ирина Купцова.

«Кроме того, все домашние растения могут нанести аллергикам большой вред, если на их листьях, а также в почве будет развиваться плесень. Чаще всего эти грибки относятся к родам Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Постоянный контакт с ними может привести к развитию бронхиальной астмы и аллергического бронхолегочного аспергиллеза», – рассказала врач.

Вдобавок на листьях комнатных растений оседает домашняя пыль, которая может содержать пылевых клещей и продукты их жизнедеятельности, аллергены домашних животных и насекомых, а также споры плесневых грибов. Поэтому важно часто протирать листья.

«Кроме того, следует помнить, что резкий аромат, исходящий от растений, может провоцировать головную боль, а у некоторых людей, в том числе у аллергиков, способен вызывать гиперчувствительность дыхательных путей, которая будет сопровождаться насморком, чиханием, кашлем, першением в горле и даже развитием приступа удушья. К таким сильно пахнущим комнатным растениям можно отнести цитрусовые, мирт, араукарию. Также ароматными свойствами обладают все растения, используемые как приправы: мята, розмарин, мелисса, орегон, лавр благородный», – заключила врач.

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