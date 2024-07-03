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Названа неожиданная причина опасной для здоровья слабости

Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к опасной для здоровья слабости

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Недостаток витамина В1 или тиамина может привести к развитию «большой слабости» или полиневрита бери-бери (дословный перевод с сингапурского «большая слабость»). Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Выраженный авитаминоз В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери, который проявляется утратой чувствительности, мышечной слабостью, поражением сердечно-сосудистой системы. Также при дефиците тиамина у человека могут наблюдаться потеря аппетита, нарушение координации движений, депрессия, нервозность, а также ослабление когнитивных функций, в том числе снижение памяти», – рассказал специалист.

По словам врача, витамин В1 способствует нормальному протеканию процессов углеводного и жирового обмена. Его дефицит приводит к накоплению в крови человека пировиноградной кислоты и ее повышенной концентрации в нервной системе, что и приводит к развитию болезни.

«Тиамин не синтезируется в организме, его можно получить только с пищей. Он содержится в семенах подсолнечника, хлебе из цельнозерновой муки, орехах, крупах (гречневой, пшеничной, овсяной), бобовых, морепродуктах, свинине, говяжьей печени, картофеле», – рассказал специалист.

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