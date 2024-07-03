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Названы лучшие комнатные растения для аллергиков

Аллерголог Купцова: пять комнатных растений успешно чистят воздух от токсинов

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Растения способны эффективно удалять токсины из воздуха. Среди лучших комнатных «растений-фильтров» плющ обыкновенный, «тещин язык» или сансевиерия, пеперомия туполистная, хлорофитум и фикус Бенджамина, – поэтому они идеально подойдут для аллергиков. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ирина Купцова.

«Плющ активно поглощает углекислый газ, токсины и вредные соединения, формальдегид. Сансевиерия трехполосная или «тещин язык» – привычный «обитатель» не только квартир, но и офисов. Но мало кто знает о способностях этого растения отлично очищать воздух – поглощать токсины и вредные вещества, в том числе из новой мебели и материалов», – рассказала специалист.

Сансевиерия также выделяет фитонциды и дезинфицирует воздух, эффективно борется с микроорганизмами.

«В качестве природного фильтра также используются пеперомия туполистная – крупное декоративно-лиственное растение. Еще можно поставить дома хлорофитум, который является одним из лучших фитофильтров от табачного дыма в помещении и повышает уровень влажности. Фикус Бенджамина тоже очень эффективен и в насыщении воздуха кислородом, и в поглощении токсинов», – рассказала врач.

Кроме функции очищения воздуха, растения могут благополучно влиять на психоэмоциональное состояние человека. Так, по словам врача, вовлечение в уход за растением помогает снизить уровень стресса, отвлечься от неприятных мыслей.

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