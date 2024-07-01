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Назван главный недостаток хлеба из белой муки

Health News: в хлебе из белой муки снижено количество минералов и микроэлементов

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Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета установили, что в хлебе из белой (рафинированной, высшего сорта) муки снижено количество витамина Е, каротиноидов и других питательных веществ. Об этом сообщает издание Health News со ссылкой на онлайн-платформу NUTRITION 2024, где в срок с первого по второе июля будут опубликованы результаты исследования.

С помощью лабораторных анализов ученые оценили содержание кальция, магния, фосфора, калия, меди, железа, молибдена, цинка, витамина Е и каротиноидов в муке для приготовления хлеба трех видов. Они оценили состав цельнозерновой муки (полученной методом дробления злаков), восстановленной цельнозерновой муки (зерна обрабатывали методом валкового помола) и очищенной белой муки (ее производят путем валкового помола с последующим удалением отрубей и зародышей злаковых).

Оказалось, что в рафинированной муке и хлебе из нее содержалось на 72% и 64% меньше основных анализируемых минералов и микроэлементов по сравнению с цельными зернами пшеницы соответственно. При этом содержание важных для здоровья пищевых компонентов в двух видах муки «грубого» помола было выше и различалось несущественно.

Тем не менее, в хлебе, приготовленном из всех трех видов муки, сохранялось менее одной пятой общего количества витамина Е, изначально входящего в состав сырья (зерен пшеницы). Ученые отметили, что концентрация витамина Е в муке падала по мере повышения степени ее очистки.

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