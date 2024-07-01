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Врачи рассказали, как правильно выбирать темный шоколад

Daily Mail: горький шоколад без искусственных добавок считается самым полезным

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При выборе темного шоколада нужно отдавать предпочтение вариантам с высоким содержанием какао без эмульгаторов и других искусственных добавок в составе. Продукты с такими характеристиками с большей вероятностью будут богаты железом, цинком, магнием и антиоксидантами. Об этом изданию Daily Mail рассказали британские диетологи Кейтлин Колуччи и Шарлотта Фостер.

Диетолог Колуччи объяснила, что, как правило, высокое содержание какао (свыше 70%) говорит о потенциально достаточном количестве флаванолов в составе продукта. Это структурно разнообразные горькие растительные вещества подгруппы флавоноидов, которые играют важную роль в защите растений от вредителей и обеспечении их иммунитета. Многочисленные исследования показали, что повышенное потребление флавонолов нормализует кровяное давление и уровень холестерина в организме.

Специалисты добавили, что высокое содержание какао также выступает показателем того, что шоколад богат железом, цинком, магнием и клетчаткой (полезными растительными пищевыми волокнами). Цинк необходим для активности более 300 ферментов, которые участвуют в обмене веществ, пищеварении, функционировании нервной системы. Магний и железо полезны для сердечно-сосудистой системы, а клетчатка стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Доктор Фостер отметила, что не менее важно следить за количеством искусственных добавок, таких как эмульгаторы, в составе шоколада. Они могут «свести на нет» благоприятные свойства продукта. В ходе некоторых исследований на животных было установлено, что эмульгаторы способны вызывать воспаление в организме, влияя на баланс микробов в кишечнике.

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