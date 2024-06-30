Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые экспериментально доказали верность афоризма «Лучшее — враг хорошего»

SciAdv: погоня за идеалом мешает решать проблемы просто и эффективно

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Медицинского института Говарда Хьюза доказали, что пытаться решить задачу наилучшим способом зачастую не так эффективно, как справиться с ней более простым, но рабочим методом. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда разобрала простую и широко распространенную задачу по добыче пищи, в которой животные (например, мыши) могут выбирать между разными вариантами для получения вознаграждения.

С помощью теоретических алгоритмов и компьютерного моделирования исследователи создали около 250 тыс. различных подходов достижения этой цели в диапазоне между идеальным методом и случайными действиями.

Они обнаружили, что, несмотря на огромное разнообразие стратегий, все их оказалось можно проанализировать с точки зрения «алгоритмических» мутаций, когда планы развивались один из другого с небольшими изменениями на своих этапах.

Ученые отметили, что около 4 тыс. из описанных программ были достаточно хороши для решения поставленной задачи. Из них 90% не совпадали с самой оптимальной стратегией по ряду пунктов.

По словам команды, эксперимент доказал, что существенные и разнообразные отклонения от идеального плана позволяют достигать целей и решать проблемы неожиданными способами.

«Как только вы перестанете стремиться к совершенству, вы удивитесь, как много существует способов решить проблему», — отметил ведущий автор исследования, специалист по физике и компьютерным наукам Цзы Сюань Ма.

Ранее стало известно, что в обществе снизилось доверие к авторитету и компетентности ученых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами