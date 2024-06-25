Названы страны, жители которых потребляют меньше всего пива

Ученые из Лейпцигского университета (Германия) и университета Онтарио (Канада) установили, что больше всего пива потребляют жители многих стран Западной и Восточной Европы, а также Норвегии, Словении, Испании, а меньше всего — граждане Франции, Греции, Италии, Португалии и Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Ученые проанализировали специфику потребления алкоголя в Европе с 2000 по 2019 год. Для этого они систематизировали и классифицировали информацию по теме из архивов Всемирной организации здравоохранения, а также учли данные официальных отчетов о продажах алкоголя в исследуемых странах.

Результаты показали, что меньше всего пива потребляют во Франции, Греции, Италии, Португалии и Швеции. Жители этих стран были склонны отдавать предпочтение вину. Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения и Испания характеризовались высоким уровнем общего потребления пива и относительно низким — крепких спиртных напитков.

Также было установлено, что много алкоголя в целом (в том числе пива) потребляли в Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Высокий уровень общего потребления спиртного (за исключением вина) был зафиксирован в Эстонии, Латвии и Литве. Украина, Болгария и Кипр характеризовались наименьшей распространенностью пьющих (и наибольшим числом пожизненно воздерживающихся от алкоголя). Алкогольной зависимостью чаще других страдали жители Финляндии, Исландии, Ирландии, Люксембурга и Мальты.

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