Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы

SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров

close
100%
Mark Ralston/AP

Немецкие геологи из Института имени Альфреда Вегенера наткнулись на остатки древней речной системы, существовавшей в Антарктиде десятки миллионов лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Выводы ученых основаны на анализе отложений, добытых при бурении морского дна в Западной Антарктике. Специалисты установили, что нижняя часть образцов образовалась в середине мелового периода около 85 млн лет назад. В осадке нашли окаменевшие споры и пыльцу, характерные для дождевого леса умеренного пояса.

Верхняя часть проб содержала песок эпохи среднего и позднего эоцена между 30 и 40 млн лет назад. В этом песке обнаружили характерный рисунок, напоминающий узоры в дельтах современных рек, таких как Миссисипи.

Ученые провели анализ липидных биомаркеров, в ходе которого количественно определили количество липидов и сахара в осадке. Они нашли уникальную молекулу, обычно встречающуюся у цианобактерий, живущих в пресной воде. Находка подтвердила их подозрения, что древняя река когда-то пересекала континент.

Исследователи проследили эоценовые зерна до отдельного соляного региона в Трансантарктических горах и выяснили, что длина потока составляла около 1,5 тыс. километров. Антарктическая река впадала в море Амундсена.

По словам геологов, их открытие позволит лучше понять последствия изменения климата на Земле.

Ранее тюлени указали ученым на новые места таяния антарктических ледников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами