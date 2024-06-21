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Российские ученые разработали новое лекарство от ботулизма

Профессор Никифоров: в Центре им. Гамалеи создали новое лекарство от ботулизма

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Depositphotos

Российские ученые из Центра им. Гамалеи разработали новое лекарство против ботулотоксина на основе антител для экстренной профилактики и лечения заболевания. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

По его словам, у нового препарата есть преимущество, потому что у него более легкая переносимость и минимальные побочные эффекты. Пока он прошел только доклинические исследования на лабораторных животных и клеточных культурах, после этого его предстоит испытать на людях, уточнил профессор. Если лекарство пройдет эти этапы, с его помощью смогут начать лечить больных ботулизмом.

«Обычно это занимает немало времени, не год и не два. Ботулизм, к счастью, встречается очень редко, заболеваемость не носит характер эпидемии, как было с ковидом. Поэтому ускоренный порядок испытаний и регистрации препарата в данном случае нецелесообразен», — заключил Никифоров.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стационарах находится 301 россиянин с диагнозом «ботулизм», причем 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.

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