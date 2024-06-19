Ученые выяснили, переживет ли Земля близкий взрыв сверхновой

Ученые из Института Кипра выяснили, угрожают ли земной жизни взрывы относительно близко расположенных сверхновых звезд. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Сверхновые взрываются в пределах 100 парсеков (326 световых лет) от нашей планеты примерно раз в миллион лет.

Рождение сверхновой сопровождается колоссальным выбросом энергии, способным нанести ущерб на очень большом расстоянии от эпицентра звездного взрыва. Гамма-всплеск сверхновой и космические лучи могут истощить озон Земли и позволить ионизирующему ультрафиолетовому излучению достичь поверхности планеты.

Эти эффекты также могут привести к образованию большего количества аэрозольных частиц в атмосфере, что увеличит облачность и вызовет глобальное похолодание.

В новом исследовании ученые изучили причины вымирания, случившегося на земле в конце девонского периода около 370 млн лет назад. Специалисты обнаружили споры растений, сожженные жестким ультрафиолетовым излучением. Это указывает, что в то время нечто истощило озоновый слой нашей планеты. Причиной мог быть близкий взрыв сверхновой.

Команда провела расчеты и обнаружила, что сегодня озоновый слой Земли стал гораздо более устойчивым, и защитит жизнь от сверхновых в пределах 100 парсеков от нашего мира.

Как показало моделирование, взрыв звезды в 326 световых годах от Земли вызовет ионизацию в 100 раз сильнее текущего уровня. В этом случае средние потери стратосферного озона составят около 10% в глобальном масштабе — примерно столько же, сколько вызывает антропогенное загрязнение. Глобальное похолодание также усилится, но не до опасной степени.

Авторы исследования отметили, что при описанном сценарии глобальная биосфера выстоит без особых потерь. Однако на местном уровне в разных частях света люди, животные и растения могут столкнуться с опасными эффектами из-за стократного усиления действия космического излучения.

Ранее ученые выяснили, что миллионы лет назад космическое облако на время заморозило Землю.