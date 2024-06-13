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Испытания коллайдера NICA начнутся в декабре

ОИЯИ: создание ускорительного комплекса коллайдера NICA завершат до конца года

Создание ускорительного комплекса коллайдера NICА собираются завершить до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), подготовленных к поездке президента Владимира Путина в Дубну.

«До конца 2024 года планируется завершить работы по созданию ускорительного комплекса», — отметили в сообщении, уточнив, что он включает в себя также бустер и каналы транспортировки пучков ионов.

В декабре намечено начать технологические испытания коллайдера с тестированием его основных систем. На комплексе уже установили более 200 сверхпроводящих магнитов арок колец коллайдера.

До этого российский лидер дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA, который считается важнейшим этапом реализации мегасайенс-проекта NICA. В международном проекте на базе Объединенного института ядерных исследований участвует 18 стран.

Ранее российские ученые облучили семена космической радиацией для проверки их всхожести на МКС.

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