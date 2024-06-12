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Ученые выяснили, как дети влияют на привлекательность мужчин в глазах женщин

EPS: забота о детях повышает мужскую привлекательность у противоположного пола

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Shutterstock

Нидерландские ученые из Лейденского университета изучили восприятие мужчин с детьми в глазах женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Команда сосредоточилась на малоизученном аспекте человеческого влечения: влияния заботливого поведения мужчины к его детям на воспринимаемую привлекательность для противоположного пола.

Этот акцент исходит из эволюционных теорий, предполагающих, что определенные черты потенциальных партнеров, такие как забота, высоко ценятся, поскольку они сигнализируют о надежности и пригодности для долгосрочных отношений и воспитания потомков.

В исследовании задействовали 433 женщины в возрасте старше 18 лет. Участницам предложили два задания на измерение мужской привлекательности.

В первом тесте они рассматривали фотоснимки мужчин, одних или взаимодействующих с ребенком. Во втором испытании участницы читали отрывки с описанием деятельности мужчин. В некоторых эпизодах мужчины заботились о детях, а в других — нет.

Каждое задание включало по 20 эпизодов, участницы оценивали мужскую привлекательность по шкале от нуля (совсем непривлекательно) до 100 (очень привлекательно).

Исследователи обнаружили, что мужчины, изображенные взаимодействующими с детьми, были оценены как значительно более привлекательные, чем те, которые были показаны в одиночку. Этот эффект был особенно выражен среди женщин с высокой мотивацией к заботе или тех, кто имел или хотел иметь детей.

Кроме того, тесты показали, что рейтинг привлекательности зависит от менструального цикла женщин. Женщины сообщили, что находясь в фазе овуляции, мужчины в целом оценивали свою привлекательность выше, независимо от условий ухода.

По словам авторов исследования, их открытие позволило лучше понять особенности механизмов влечения.

Ранее ученые выяснили, какие голоса мужчин и женщин кажутся самыми привлекательными.

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