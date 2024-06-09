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Минздрав планирует изменить правила целевого набора обучения

Мурашко: внесены изменения по целевому обучению врачей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, что Минздрав рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения.

По его словам, в текущем году внесли изменения по процедуре подачи заявки и получения направления.

«Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения», — сказал Мурашко.

Он отметил, что это сделано с целью повысить ответственность выпускников, которые должны исполнить обязательства по договору целевого обучения и отработать в конкретном медицинском учреждении. Мурашко добавил, что в целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются.

В апреле правительство России утвердило обновленный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах, который начнет действовать с 1 мая текущего года.

Ранее Мурашко рассказал о стадии разработки вакцины от рака.

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