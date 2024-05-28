Академики предложили Путину возглавить новый орган РАН

Академики Российской академии наук (РАН) проголосовали за создание попечительского совета, они хотят предложить президенту России Владимиру Путину возглавить этот орган. Об этом сообщает РБК.

Создание попечительского совета не поддержал лишь один академик, семь человек воздержались от голосования. При этом неизвестно, сколько всего было участников голосования.

Глава комиссии РАН по уставу академик Николай Макаров отметил, что создание такого совета целесообразно, поскольку такого органа в академии никогда не было, хотя в последнее время идея его создания неоднократно обсуждалась.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РАН должна быть напрямую вовлечена в процесс принятия государственных решений. Чиновник принял участие в общем собрании членов РАН. Мероприятие было посвящено 300-й годовщине с момента создания академии.

Ранее профессор Михаил Гельфанд назвал свое увольнение из ИППИ РАН следствием систематической чистки.