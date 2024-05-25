проект

>

Россиянам рассказали об опасных последствиях нелеченного грибка ногтей

Дерматолог Кузнецов: нелеченный грибок может привести к разрушению всех ногтей

close
100%
Shutterstock/New Africa

Нелеченный грибок ногтей может привести к тяжелой инфекции кожи и разрушению всех ногтевых пластин. Об этом врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов рассказал «Известиям».

При грибковом поражении ногтевая пластина утолщается, уплотняется и желтеет, может деформироваться и крошиться. При этом важно вовремя обратиться к дерматологу, чтобы начать лечение на ранней стадии.

Для диагностики обычно достаточно визуального осмотра, но иногда требуется дерматоскопия с помощью специальной увеличительного прибора. Этот метод позволяет исключить другие заболевания, например, лишай и псориаз. По показаниям врач может назначить лабораторный анализ части ногтевой пластины.

Если не принять меры, грибок может привести к разрушению всех ногтевых пластин. Кроме того, инфекция может распространиться на кожу стоп и рук. При этом может развиться пиодермия — гнойно-воспалительное заболевание кожи.

Врач добавил, что из-за медленного роста ногтевой пластины лечение грибка ногтей может занять много времени. Пациенту может понадобиться прием лекарств или местная терапия растворами, лаками или кремами.

Ранее ученые назвали привычку, которая может уменьшить риск деменции и рака кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами