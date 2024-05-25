Россиянам рассказали об опасных последствиях нелеченного грибка ногтей

Нелеченный грибок ногтей может привести к тяжелой инфекции кожи и разрушению всех ногтевых пластин. Об этом врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов рассказал «Известиям».

При грибковом поражении ногтевая пластина утолщается, уплотняется и желтеет, может деформироваться и крошиться. При этом важно вовремя обратиться к дерматологу, чтобы начать лечение на ранней стадии.

Для диагностики обычно достаточно визуального осмотра, но иногда требуется дерматоскопия с помощью специальной увеличительного прибора. Этот метод позволяет исключить другие заболевания, например, лишай и псориаз. По показаниям врач может назначить лабораторный анализ части ногтевой пластины.

Если не принять меры, грибок может привести к разрушению всех ногтевых пластин. Кроме того, инфекция может распространиться на кожу стоп и рук. При этом может развиться пиодермия — гнойно-воспалительное заболевание кожи.

Врач добавил, что из-за медленного роста ногтевой пластины лечение грибка ногтей может занять много времени. Пациенту может понадобиться прием лекарств или местная терапия растворами, лаками или кремами.

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