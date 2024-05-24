Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вещество из граната может защитить мозг от деменции, выяснили ученые

Alzheimer's & Dementia: уролитин A из граната помогает очищать мозг от отходов

close
100%
freepik.com

Вещество, встречающееся в гранатах, клубнике и грецких орехах, может улучшить память и помочь в лечении болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia.

Для многих заболеваний, сопровождаемых потерей нервных клеток мозга, характерна митохондриальная дисфункция, также известная как митофагия. Из-за нее мозг испытывает трудности с очисткой от поврежденных митохондрий — структур, отвечающих за выработку клеточной энергии. Накопление в мозге этих отходов приводит к нарушению его работы.

Ранее было показано, что никотинамидрибозид (пищевая добавка НАД) может улучшить удаление поврежденных митохондрий из мозга, в том числе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. В новом исследовании на мышах ученые выяснили, что вещество уролитин A не менее эффективно. Оно облегчило потерю памяти и другие симптомы болезни Альцгеймера у животных.

Уролитин A содержится в гранатах. Ученые не знают, какие дозировки необходимы для выраженного защитного эффекта. Уточнить дозу смогут планируемые испытания на людях, однако ученые предполагают, что для этого нужно съедать более одного граната в день. Уролитин A также доступен в виде пищевых добавок, однако нужно больше исследований, чтобы доказать их безопасность.

Ранее врач рассказал о секундном тесте, который нужно пройти всем пожилым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами