Вещество из граната может защитить мозг от деменции, выяснили ученые

Вещество, встречающееся в гранатах, клубнике и грецких орехах, может улучшить память и помочь в лечении болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia.

Для многих заболеваний, сопровождаемых потерей нервных клеток мозга, характерна митохондриальная дисфункция, также известная как митофагия. Из-за нее мозг испытывает трудности с очисткой от поврежденных митохондрий — структур, отвечающих за выработку клеточной энергии. Накопление в мозге этих отходов приводит к нарушению его работы.

Ранее было показано, что никотинамидрибозид (пищевая добавка НАД) может улучшить удаление поврежденных митохондрий из мозга, в том числе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. В новом исследовании на мышах ученые выяснили, что вещество уролитин A не менее эффективно. Оно облегчило потерю памяти и другие симптомы болезни Альцгеймера у животных.

Уролитин A содержится в гранатах. Ученые не знают, какие дозировки необходимы для выраженного защитного эффекта. Уточнить дозу смогут планируемые испытания на людях, однако ученые предполагают, что для этого нужно съедать более одного граната в день. Уролитин A также доступен в виде пищевых добавок, однако нужно больше исследований, чтобы доказать их безопасность.

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