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В Госдуме объяснили, для чего необходимо упразднение бакалавриата

Депутат Мажуга: упразднение бакалавриата никак не связано с Западом

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Упразднение бакалавриата в российской системе высшего образования никак не связано с напряженными отношениями РФ и Запада. Об этом в интервью «Ридусу» заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, в первую очередь, уровень подготовки выпускника отечественного вуза должен соответствовать запросу работодателя.

«Президент обозначил ключевые задачи, которые должны осуществляться в этой сфере, это реформа высшей школы и переход на новый уровень высшего образования. Один уровень — высшее образование, второй уровень — специализированное высшее образование, магистратура», — сказал парламентарий.

Он добавил, что четыре года бакалавриата не всегда способны подготовить грамотного специалиста, к примеру, в области судостроения, авиастроения и в космической промышленности.

Президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта реформы высшего образования (2023-2026 гг.) в ряде вузов. Новая система включает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное образование в аспирантуре. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

Сроки обучения в итоге будут такими: базовое высшее образование — 4-6 лет, специализированное — 1-3 года.

Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученных дипломов.

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