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В России призвали к реформам в сфере общественных наук

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: РФ необходимы реформы в сфере общественных наук

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России необходимы глубинные реформы в сфере общественных наук. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он отметил, что в стране не один десяток лет правила либеральная идеология и все гуманитарные дисциплины строились на ее принципах, в том числе, подразумевающих ликвидацию традиционных ценностей.

«Нам нужна суверенная русская наука со своими критериями и принципами, где в центре стояли бы интересы и ценности, парадигмы и критерии нашей собственной цивилизации. Именно такую задачу ставит перед академическим сообществом наш президент», — подчеркнул Малофеев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин издал серию указов, в которых закрепил традиционные ценности и призвал к историческому просвещению, причем обязал следить за этим само государство.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко до этого сообщил, что 70% проектов в российских кинотеатрах, занимает отечественное кино.

По его словам, уже второй год перед питчингами Минкультуры совместно с Союзом кинематографистов проводит лабораторию для сценаристов, чтобы помочь создавать интересное кино, которое также несет воспитательную функцию.

Министерство, уточнил он, ориентируется на приоритетные темы: семья, дети, их защита и поддержка, а также сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей.

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