Ученые назвали простой способ избежать депрессии

Китайские ученые из Центрального Южного университета в Хунане выяснили, что продолжительный сон в выходные дни помогает значительно снизить частоту возникновения симптомов депрессии. Особенно хорошо способ помогает мужчинам в возрасте до 65 лет и тем, кто меньше спит по будням. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

К первичным симптомам депрессии относятся стойкое чувство печали и отсутствие интереса или удовольствия от занятий, которые когда-то приносили удовольствие. Это состояние может привести к различным эмоциональным и физическим проблемам, которые ухудшают способность человека функционировать как на работе, так и дома.

Авторы проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания, проведенного в 2017 и 2020 годах. Они изучили данные 7719 участников, которые прошли оценку депрессивных симптомов.

Результаты показали, что около 46% участников спали дольше по выходным, компенсируя накопившийся за рабочую неделю недосып. У этих людей, как правило, было более короткое время сна в будние дни по сравнению с участниками, которые не практиковали догоняющий сон на выходных.

Более детальное изучение данных показало, что участники, которые спали на один или два часа дольше по выходным, имели меньше депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто не спал в выходные дни. Вероятность депрессивных проявлений у них была ниже примерно на 38-46%.

Но снижение депрессивных симптомов благодаря сну не касалось людей, которые сообщили о продолжительности наверстывающего сна в три часа и более.

Дальнейший анализ показал, что связь между сном на выходных и симптомами депрессии в основном наблюдалась у людей, которые спали шесть часов или меньше в будние дни.

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