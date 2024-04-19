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Назван правильный размер порций хлеба и каши

Daily Mail: правильной порцией хлеба считается один ломтик весом 35 граммов

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Согласно рекомендациям экспертов из Британской диетической ассоциации (BDA), правильной порцией хлеба считается один ломтик весом 35 граммов. Порция овсянки, риса или макарон должна состоять из трех столовых ложек сухого продукта, а сливочного масла — из одной чайной ложки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалисты из Британской диетической ассоциации объяснили, что макароны, хлеб, рис и другие крупы — это богатые углеводами крахмалистые продукты, которые выступают для человека основными источниками энергии. Увеличение их доли в рационе может спровоцировать появление лишнего веса, поэтому порция таких продуктов в сухом виде не должна превышать трех столовых ложек.

Не стоит увлекаться и сливочным маслом. По мнению британских диетологов, оптимальное количество этого продукта для употребления за один раз составляет одну чайную ложку. Идеальная порция сухофруктов и орехов включает в себя одну столовую ложку (примерно 30 граммов) продукта. Количество употребляемого за раз винограда должно равняться 10-12 ягодам, а лосося — 140 граммам.

Отмечается, что рекомендуемый размер порции не является синонимом понятия «дневная норма». Это значит, что некоторые виды пищи (такие как овощи, фрукты, зелень, рыба, крупы) подразумевают ежедневное употребление в размере нескольких порций.

Ранее был развеян миф о вреде белого хлеба.

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