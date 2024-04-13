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Ученые узнали, какое качество характера помогает людям реже скучать

MAE: привычка быть благодарным уменьшает чувство скуки

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Global Look Press

Ирландские ученые из Лимерикского университета выяснили, что такое свойство характера, как благодарность, уменьшает ощущение скуки. Исследование опубликовано в научном журнале Motivation and Emotion (MAE).

Психологи характеризуют скуку как неприятное переживание из-за неспособности заниматься приносящей удовлетворение деятельностью. Оно связано с ощущением отсутствия мотивации, интереса или участия в своем окружении.

Скука часто связана с чувством бессмысленности и различными неблагоприятными психологическими последствиями, такими как депрессия, тревога или стресс.

Благодарность, то есть признание того, что ценно и значимо в жизни, потенциально может смягчить чувство скуки, сместив фокус с того, чего не хватает, на то, что присутствует и позитивно, отметили ученые.

Команда провела серию из пяти экспериментов, участников которых опросили на предмет роли чувства благодарности и скуки в их жизни.

Результаты показали очень сильную отрицательную связь между благодарностью и скукой. Люди, чувствующие большую благодарность, как правило, скучают гораздо реже и находят больше смысла в жизни.

«Благодарность — это ресурс, который может уменьшить скуку, увеличивая наше восприятие смысла жизни, как ситуативного, так и глобального. Исследование подтверждает растущие данные о том, что источники смысла могут защитить от скуки», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, чем вредна скука на работе, и как от нее избавиться.

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