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Ввод в эксплуатацию КРК «Байтерек» запланирован на 2028 год

Ввод в эксплуатацию КРК «Байтерек» запланирован на 2028 год в Казахстане

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Pavel Mikheyev/Reuters

Космический ракетный комплекс «Байтерек» будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Согласно плану-графику работ по созданию КРК «Байтерек» с ракетой-носителем «Союз-5», в период с 2025 по 2027 год планируется провести три испытательных пуска», — следует из сообщения.

Отмечается, что первый испытательный пуск запланирован на конец 2025 года, второй произведут в октябре 2026 года, а третий в октябре 2027 года. При этом ввод КРК «Байтерек» запланирован на 2028 год.

До этого министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Глава ведомства не конкретизировал, кого и для каких исследований необходимо отправлять в космос. Он обратил внимание, что российская сторона обещает рассмотреть любые предложения.

В конце 2023 года Мусин обратился к РФ с предложением продолжить космические исследования на станции и отправить на орбиту казахстанского космонавта.

Ранее Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников.

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