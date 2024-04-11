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Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»

Путин назвал запуск «Ангара-А5» еще одним этапом развития космической отрасли

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин назвал запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова президента, сказанные на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин поблагодарил Лукашенко за то, что тот посетил Москву с визитом ко Дню космонавтики. Он напомнил, что в России произошло знаковое событие, а именно — возвращение на Землю космонавтов с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии.

«У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — добавил президент.

Он отметил, что это событие — «еще один этап в развитии космической отрасли в России».

11 апреля ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам. «Это были тяжелые три дня», — признал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, в переносах полета нет ничего необычного, ведь «ракета еще не набрала необходимого уровня готовности».

Ранее в «Роскосмосе» оценили значимость запуска ракеты «Ангара-А5».

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