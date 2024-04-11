Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США провели запуск ракеты Falcon 9

Произошел запуск ракеты Falcon 9 для вывода на орбиту метеорологической системы

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в США в рамках миссии USSF-62. Она выведет на орбиту метеорологическую систему Weather System Follow-on Microwave (WSF-M). Об этом сообщает компания Space X.

Отмечается, что WSF-M является космическим кораблем, который «будет предоставлять критическую и полезную информацию о погоде для военных операций во всех областях боевых действий».

До этого сообщалось, что компания SpaceX провела большую презентацию, на которой выступил глава организации Илон Маск. Миллиардер поделился своим видением будущего SpaceX, а также примерным планом колонизации Марса. По словам миллиардера, базой для колонизации Марса послужит гигантская ракета Starship 3. Она оборудована двигателем Raptor нового поколения, благодаря которому ракета сможет нести на борту до 200 тонн груза.

Маск не уточнил, когда Starship 3 будет введена в эксплуатацию, но подчеркнул, что она будет обходиться компании очень дешево. По его словам, если запуск Falcon 1 сейчас обходится в $10 млн, то Starship 3 будет стоить $2-3 млн.

Ранее Маск предположил, сколько просуществует человеческая цивилизация.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами