В США провели запуск ракеты Falcon 9

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в США в рамках миссии USSF-62. Она выведет на орбиту метеорологическую систему Weather System Follow-on Microwave (WSF-M). Об этом сообщает компания Space X.

Отмечается, что WSF-M является космическим кораблем, который «будет предоставлять критическую и полезную информацию о погоде для военных операций во всех областях боевых действий».

До этого сообщалось, что компания SpaceX провела большую презентацию, на которой выступил глава организации Илон Маск. Миллиардер поделился своим видением будущего SpaceX, а также примерным планом колонизации Марса. По словам миллиардера, базой для колонизации Марса послужит гигантская ракета Starship 3. Она оборудована двигателем Raptor нового поколения, благодаря которому ракета сможет нести на борту до 200 тонн груза.

Маск не уточнил, когда Starship 3 будет введена в эксплуатацию, но подчеркнул, что она будет обходиться компании очень дешево. По его словам, если запуск Falcon 1 сейчас обходится в $10 млн, то Starship 3 будет стоить $2-3 млн.

Ранее Маск предположил, сколько просуществует человеческая цивилизация.