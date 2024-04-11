Врач перечислила привычки, предотвращающие обвисание груди и рак

Отказ от курения, силовые тренировки на верхнюю часть тела и ношение спортивного бюстгальтера способствуют здоровью и сохранению привлекательного внешнего вида женской груди. Об этом изданию Daily Mail рассказала сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Филиппа Кей.

Врач отметила, что риск развития рака молочной железы значительно возрастает в возрасте 40-51 года. Множество случаев рака груди так или иначе связано с работой гормонов. По мнению Кей, изменения в их уровнях (в том числе в период менопаузы) может стать причиной и других проблем, таких как птоз (обвисание) молочных желез.

Чтобы обезопасить себя и сохранить привлекательность груди, доктор рекомендует полностью отказаться от курения. Дело в том, что эта вредная привычка выступает одним из самых значимых факторов развития рака. Кроме того, курение ослабляет кровеносные сосуды, которые снабжают кожу кислородом, и запускает процесс разрушения коллагена. Коллаген — это белок, составляющий основу соединительной ткани организма. Именно он обеспечивает упругость кожи и сохранение ее молодого вида.

Врач добавила, что отсрочить визуальные возрастные изменения груди и укрепить здоровье помогают силовые тренировки на верхнюю часть тела. Регулярные упражнения с отягощениями увеличивают размер и силу мышечных волокон, поддерживающих грудь. Другим способом защиты от птоза выступает ношение спортивного бюстгальтера. Этот элемент одежды поддерживает грудь во время активных тренировок и уменьшает амплитуду ее движения, препятствуя растяжению кожи.

Ранее был назван фактор, повышающий летальность рака груди.