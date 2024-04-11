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Найден генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера

ActaNeuro: особый вариант гена FN1 защищает от болезни Альцгеймера

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Ученые из медицинского колледжа Вагелоса при Колумбийском университете обнаружили, что редкая генетическая вариация гена под названием FN1 (фибронектин 1) может предотвращать развитие болезни Альцгеймера при наличии другого, предрасполагающего к заболеванию гена APOEe4. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica (ActaNeuro).

В ходе исследований на мышах и рыбках Данио ученые обнаружили, что особая мутация в гене FN1, связанная со снижением его активности, защищает от болезни Альцгеймера. Исследователи объяснили, что FN1 участвует в производстве фибронектина — компонента гематоэнцефалического барьера.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Он защищает мозг от различных токсинов. Фибронектин обычно присутствует в гематоэнцефалическом барьере в очень незначительных количествах, но у людей с болезнью Альцгеймера его концентрация в этой структуре повышена. Избыток фибронектина может препятствовать выведению токсичных амилоидных отложений из мозга.

Дополнительные исследования показали, что искусственное подавление FN1 у мышей улучшает функцию самоочистки мозга, тем самым устраняя повреждения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Аналог такого защитного гена (аналогичный для человека вариант фибронектина) также был обнаружен у людей, которые были носителями формы Е4 гена APOE. Наследование аполипопротеина Е4 ( APOEe4) приводит к самому высокому генетическому риску болезни Альцгеймера. По подсчетам ученых, мутация в FN1 снижала риск развития этого заболевания на 71% у изначально предрасположенных к нему людей.

Ученые надеются, что их открытие сможет выступить первым шагом в разработке препаратов, искусственно снижающих избыток фибронектина. По мнению исследователей, такие лекарства могут существенно упростить борьбу с болезнью Альцгеймера.

Ранее были найдены новые генетические мутации, связанные с болезнью Альцгеймера.

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