Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер нобелевский лауреат, предсказавший бозон Хиггса

Умер нобелевский лауреат Питер Хиггс, предсказавший открытие частицы бозона

close
100%
Scott Heppell/AP

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Об этом сообщили в Эдинбургском университете, где работал профессор.

«Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

В 1964 году он постулировал существование элементарной частицы, отвечающей за наличие или отсутствие масс у других элементарных частиц. Он предсказал открытие частицы бозона, которую позже назвали в его честь.

В 2013 году ученый стал лауреатом Нобелевской премии по физике за «теоретическое предсказание механизма».

Незадолго до этого в США скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман в возрасте 90 лет. Канеман был известен как один из авторов поведенческой экономики и теории перспектив. Эта теория описывает принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Ранее лауреата Нобелевской премии мира Юнуса приговорили к сроку из-за коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами