Умер нобелевский лауреат, предсказавший бозон Хиггса

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Об этом сообщили в Эдинбургском университете, где работал профессор.

«Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

В 1964 году он постулировал существование элементарной частицы, отвечающей за наличие или отсутствие масс у других элементарных частиц. Он предсказал открытие частицы бозона, которую позже назвали в его честь.

В 2013 году ученый стал лауреатом Нобелевской премии по физике за «теоретическое предсказание механизма».

Незадолго до этого в США скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман в возрасте 90 лет. Канеман был известен как один из авторов поведенческой экономики и теории перспектив. Эта теория описывает принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Ранее лауреата Нобелевской премии мира Юнуса приговорили к сроку из-за коррупции.