Ученые выяснили, где молнии бьют в одну и ту же точку чаще всего

Испанские ученые из Технического университета Каталонии опровергли известную поговорку о том, что молния не бьет дважды в одно и то же место. Они выяснили, где в мире подобные события происходят регулярно и с наибольшей частотой. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JRGA).

Как показал анализ данных о грозах по всему миру с 2011 по 2020 год, главным фактором, притягивающим атмосферные разряды, оказалось наличие очень высоких или достаточно крутых склонов. На подобном рельефе молнии с наивысшей вероятностью будут ударять в определенную область. Специалисты назвали такие зоны «повторными точками молний», или ПТМ.

Ученые выяснили, что чаще всего в мире повторные удары молний можно наблюдать в Каталонии на северо-востоке Испании и регионе Барранкабермеха в центральной части Колумбии. Хотя эти территории различаются по климату и частоте гроз, они довольно похожи по рельефу, в котором преобладают резкие перепады высот.

В Каталонии за девять лет зарегистрировали 5 млн ударов молний на участке площади размером 285 на 340 километров. В Барранкабермехе был изучен участок 93 на 97 километров. Из-за близости к тропикам грозы здесь бывают намного чаще, и за тот же срок тут зафиксировали около 70 млн природных электрических разрядов.

В Каталонии 13% молний попали в высокие здания, а 72% били в Пиренейских горах на высоте от 1000 до 3000 метров. В Пиренеях нашли 148 ПТМ.

Барранкабермеха, напротив, расположена невысоко над уровнем моря. Там средняя высота ПТМ составляла 175 метров. Но было обнаружено, что при наличии резких перепадов высот молнии чаще всего бьют в края крутых уступов.

По словам ученых, их открытие поможет улучшить защиту от молний при строительстве вышек связи, электросетей и ветряных электростанций.

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