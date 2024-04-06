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Врач рассказал, как побороть дневную сонливость

Сомнолог Бузунов: кофе лучше снотворных помогает от сонливости днем

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Прием снотворных ночью не помогает справиться с сонливостью в течение дня. Об этом рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов в эфире программы «О самом главном».

Самолечение бессонницы с помощью препаратов не позволит улучшить ночной сон или побороть дневную сонливость, объяснил врач. Вместо лекарств лучше попробовать кофе: одна-две чашки утром не приведут к нарушению сна. Также нужно регулярно тренироваться, соблюдать режим сна, выбрать удобные. матрас и подушку. В спальне ночью должно быть темно и тихо, добавил Бузунов.

До этого сомнолог рассказал, что любая удобная поза позитивно влияет на качество сна. Чаще всего люди максимально расслабляются в позе эмбриона. Кроме того, для одних людей предпочтителен сон с партнером, для других — в одиночку. Следует опираться на свои ощущения: здоровье сна зависит от психологического комфорта, а не от освещения или материала подушки.

Также травматолог порекомендовал выбирать ортопедическую подушку индивидуально, учитывая рост, вес, ширину плеч, любимую позицию во время сна.

Ранее врач рассказала, как выбрать прибор для измерения кровяного давления.

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