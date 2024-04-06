Врач рассказал, как побороть дневную сонливость

Прием снотворных ночью не помогает справиться с сонливостью в течение дня. Об этом рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов в эфире программы «О самом главном».

Самолечение бессонницы с помощью препаратов не позволит улучшить ночной сон или побороть дневную сонливость, объяснил врач. Вместо лекарств лучше попробовать кофе: одна-две чашки утром не приведут к нарушению сна. Также нужно регулярно тренироваться, соблюдать режим сна, выбрать удобные. матрас и подушку. В спальне ночью должно быть темно и тихо, добавил Бузунов.

До этого сомнолог рассказал, что любая удобная поза позитивно влияет на качество сна. Чаще всего люди максимально расслабляются в позе эмбриона. Кроме того, для одних людей предпочтителен сон с партнером, для других — в одиночку. Следует опираться на свои ощущения: здоровье сна зависит от психологического комфорта, а не от освещения или материала подушки.

Также травматолог порекомендовал выбирать ортопедическую подушку индивидуально, учитывая рост, вес, ширину плеч, любимую позицию во время сна.

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