Ученые нашли способ положить конец пандемии, уничтожившей 500 видов амфибий

Американские ученые из Калифорнии нашли потенциальный метод борьбы с грибковой пандемией, угрожающей амфибиям во всем мире. Инфекцию вызывает грибок Batrachochytrium dendrobatidis или Bd. К настоящему времени болезнь привела к исчезновению более 500 видов земноводных, и затронула еще 90 видов жаб и лягушек. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Bd повреждает кожу животных и вызывает сердечную недостаточность. Заболевание было почти не известно до конца 1990-х годов, но затем неожиданно начало массово губить лягушек в Африке, США, Бразилии и других местах.

Специалисты открыли вирус, который инфицирует грибок и заставляет его производить меньше спор, затрудняя распространение. Микробиологи надеются создать на его основе препараты, которые позволят прекратить глобальную пандемию среди амфибий.

«Лягушки контролируют популяции вредителей сельскохозяйственных культур, комаров и других паразитов. Если их популяция во всем мире сократится, это может иметь разрушительные последствия», — отметил автор исследования Марк Якуб.

Ученые также выяснили, что некоторые земноводные начали приобретать иммунитет к Bd, что повышает шансы на сохранение этих видов в дальнейшем.

Ранее исследователи выяснили, что люди заражают животных вирусами вдвое чаще, чем животные — людей.