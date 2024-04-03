Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ положить конец пандемии, уничтожившей 500 видов амфибий

CurBio: открыт вирус, поражающий крайне опасный для лягушек и жаб грибок

close
100%
Matthias Graben/Global Look Press

Американские ученые из Калифорнии нашли потенциальный метод борьбы с грибковой пандемией, угрожающей амфибиям во всем мире. Инфекцию вызывает грибок Batrachochytrium dendrobatidis или Bd. К настоящему времени болезнь привела к исчезновению более 500 видов земноводных, и затронула еще 90 видов жаб и лягушек. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Bd повреждает кожу животных и вызывает сердечную недостаточность. Заболевание было почти не известно до конца 1990-х годов, но затем неожиданно начало массово губить лягушек в Африке, США, Бразилии и других местах.

Специалисты открыли вирус, который инфицирует грибок и заставляет его производить меньше спор, затрудняя распространение. Микробиологи надеются создать на его основе препараты, которые позволят прекратить глобальную пандемию среди амфибий.

«Лягушки контролируют популяции вредителей сельскохозяйственных культур, комаров и других паразитов. Если их популяция во всем мире сократится, это может иметь разрушительные последствия», — отметил автор исследования Марк Якуб.

Ученые также выяснили, что некоторые земноводные начали приобретать иммунитет к Bd, что повышает шансы на сохранение этих видов в дальнейшем.

Ранее исследователи выяснили, что люди заражают животных вирусами вдвое чаще, чем животные — людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами