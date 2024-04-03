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Ученые доказали, что стресс в молодости повышает риск деменции

Annals of Neurology: стресс в детстве и молодости повышает риск деменции

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Стрессовые события в среднем возрасте могут повышать риск болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Neurology.

Тяжелая болезнь, невозможность найти работу, потеря близкого и другие стрессовые события активируют поведенческие и психологические реакции человека. Данные свидетельствуют о том, что это может быть связано с повышенным риском деменции.

В новом исследовании 1290 добровольцев рассказали о своих стрессовых жизненных событиях. Статистический анализ показал, что чем больше стрессовых событий было у мужчины, тем больше у него в мозге было белка β-амилоида, который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Уровень этой молекулы определили с помощью МРТ мозга. У женщин же стресс приводил к снижению объема серого вещества в мозге.

Также более высокий уровень стресса в детстве был связан с более высоким риском воспаления в нервной системе в среднем возрасте. Воспаление ранее было признано важным фактором нейродегенерации, то есть потери нервных клеток.

У участников с расстройствами психики наблюдались наиболее выраженные реакции на стресс: повышение уровня бета-амилоида и тау-белка, воспаление в мозге и снижение объема серого вещества. Это позволяет предположить, что такие люди более восприимчивы к последствиям стресса.

«Наша работа подтверждает идею о том, что стресс может сыграть значительную роль в развитии болезни Альцгеймера и предоставляет первоначальные доказательства относительно механизмов этого эффекта, но необходимы дополнительные исследования для воспроизведения и проверки наших результатов», — отметили авторы.

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