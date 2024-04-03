NASA подключилось к расследованию упавшего на дом во Флориде предмета

NASA присоединилось к расследованию о возможном падении обломков Международной космической станции (МКС) на дом в штате Флорида. Об этом говорится в сообщении издания The Debrief.

«NASA изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в США загадочный объект пробил крышу и два этажа дома жителя города Неаполь в штате Флорида. Предмет представлял собой металлический цилиндр весом около 1 килограмма. Предположительно, артефакт представляет собой разряженную батарею с Международной космической станции (МКС). Блок из девяти отработанных элементов, принадлежавших японскому аэрокосмическому агентству JAXA, выбросили с МКС еще в 2021 году. Предполагалось, что устройства сгорят в атмосфере.

По информации портала Live Science, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) забрали фрагмент космического мусора для последующего анализа в Космическом центре Кеннеди во Флориде, чтобы определить его происхождение.

Ранее стало известно о выводе на орбиту японского спутника для борьбы с космическим мусором.