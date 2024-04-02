Создано удобрение, на котором картошка растет как на дрожжах

Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) разработали инновационное органоминеральное удобрение, которое повышает урожайность картофеля на 3,2 тонны с гектара, что составляет 10,8% прироста. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КГАУ.

Кроме того, было установлено, что при использовании данного удобрения снижаются потери клубней от различных гнилей при хранении картофеля, и на 0,6% повышается содержание крахмала в клубнях.

Органоминеральное удобрение, созданное на основе гуминовых веществ и отходов пищевой промышленности, представляет собой новое поколение экологически чистых и высокоэффективных средств для питания растений. Оно сочетает в себе преимущества как минеральных, так и органических удобрений, обеспечивая быстрый и целенаправленный подвод питательных веществ, улучшая структуру почвы и ее плодородие.

В ходе исследования ученые применяли новое удобрение на картофеле сорта Ред Скарлет, выращиваемом на хорошо обработанной почве. Для сравнения в качестве стандартного органоминерального удобрения использовалось удобрение Биосок. При его применении прирост урожайности картофеля был на уровне 1,6 т/га (выше на 5,4 %).

«Наше органоминеральное удобрение — это важный шаг на пути к устойчивому сельскому хозяйству. Оно не только повышает урожайность, но и способствует более рациональному использованию ресурсов и уменьшению отходов», – отметил член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, профессор Казанского ГАУ Радик Сафин.

Для приготовления удобрения используются недорогие природные компоненты, в том числе отходы пищевой промышленности. При производстве не требуется значительных затрат и сложного оборудования. В связи с чем, стоимость разработанного удобрения находится на уровне 250-300 руб. за литр.

Ранее было раскрыто, на каком расстоянии от АЭС безопасно жить.