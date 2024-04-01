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Психолог рассказала, как подобрать наилучший вид отдыха

Психолог Кочетова: лучший вид отдыха можно подобрать по трем признакам

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Лучше всего, чтобы человек для отдыха переключился с работы на другую деятельность, которая ему подходит. Подобрать эту деятельность можно, ориентируясь на три признака. Среди них – удовольствие, которое вызывает эта деятельность, возможность выполнять ее долгое время малое количество ошибок и возможность выполнять ее долгое время. Об этом рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

«Опираясь на индивидуальный стиль деятельности, мы можем оценить, насколько подходит человеку то или иное дело. Признаки того, что дело подходит человеку: при его выполнении человек получает удовольствие от того, что выполняет деятельность в определенном темпе, со своей скоростью, при этом делает мало ошибок, может выполнять это дело хорошо и долго без утомления. Именно такие занятия позволяют человеку отдохнуть более качественно», – объяснила Кочетова.

По ее словам, лучше всего помогает восстановиться отдых, во время которого человек испытывает приятные эмоции, способен сосредоточиться именно на ситуации отдыха, и самопроизвольно не вспоминает о работе.

«Кроме того, вспомним золотое правило: «лучший отдых – это смена деятельности». Его автор – русский физиолог Иван Михайлович Сеченов. Он обнаружил, что наиболее полное расслабление наступает не после состояния покоя, а после того, как напрягается другая группа мышц, которая ранее не участвовала в работе. Это же касается и интеллектуальной деятельности. Поэтому лучше всего помогает восстановиться такое занятие, которое противоположно тому, что человек делал на работе», – заключила специалист.

Подробнее о том, как на человеке может сказаться сорванный отдых, можно ли считать отпуск с детьми полноценным, какой отдых лучше всего помогает восстановиться, и может ли отпуск нанести вред — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».

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