Названо количество энергии, которое могут дать все люди на планете

Мощность мозга 25 ватт – это небольшая лампочка накаливания, однако все люди на планете могут дать такое же количество энергии, как 30 ГЭС. Об этом, оценивая идею фильма «Матрица», «Газете.Ru» рассказал нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

«Если собрать все население Земли получится 25 ватт на восемь миллиардов — 200 млрд ватт. Между тем только одна Саяно-Шушенская ГЭС дает 6,4 миллиарда ватт. Все люди мира – это 30 таких станций. Поэтому нет никакого резона строить электрогенераторные фермы из сотен миллиардов людей. Попробуйте разместить, кормить, содержать 8 миллиардов людей и серверы Матрицы вместо того, чтобы просто перегородить несколько рек», – рассказал Каплан.

По словам специалиста, эта концепция нужна, чтобы оправдать сценарий фильма. Ученые более продвинутой цивилизации посчитали, что дешевле использовать мозги для генерации электричества, чем строить гидро или атомные электростанции.

Чтобы мозги не спали, а давали больше энергии, им нужно генерировать какие-то миры в голове, — поэтому создана симуляция. Кроме того, программистам «Матрицы» не нужно было прописывать персонажей, — они прописывали сами себя с помощью деятельности своих мозгов. А матрица лишь организовывала их совместное существование в иллюзорном мире. Человеческие мозги использовались как подблоки основной машины, — этакий блокчейн. Это очень классная идея», – заключил специалист.

Подробнее о том, могут ли люди жить в матрице, как в легендарном фильме братьев Вачовски, выгодно ли использовать мозг человека как батарейку, можем ли мы оказаться лишь персонажами трехмерных фильмов для представителей более продвинутой цивилизации, — в интервью Каплана «Газете.Ru».

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