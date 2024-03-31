проект

>

Врач рассказала, как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона

Эндокринолог Сидоркина: дефицит тестостерона приводит к отложению жира на животе

close
100%
Shutterstock

Волосы, мышцы и молочные железы мужчины могут пострадать от дефицита тестостерона. Об этом на сайте клиники Инвитро рассказала эндокринолог Юлия Сидоркина.

На внешность мужчины влияет гормон пролактин, избыток которого приводит к дефициту тестостерона. При нарушении работы щитовидной железы (изменении уровней тироксина, трийодтиронина) может появиться отечность лица, сухость кожи, возможны похудение или набор веса.

«Снижение выработки тестостерона, как правило, приводит к изменениям внешнего вида мужчины: снижается интенсивность формирования мышечной массы, в области ягодиц, бедер и на животе отмечается избыточное накопление жировой ткани, оволосение тела становится слабовыраженным, увеличиваются грудные железы (гинекомастия)», — рассказала врач.

До этого врач рассказал, что БАД для «мужской силы» работают лишь за счет самовнушения. Если они помогают, — это признак проблем с психикой и повод обратиться к психотерапевту.

Ранее врач рассказала, как избавиться от саркопенического ожирения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами