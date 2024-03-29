Археологи нашли средневековый замок со рвом под отелем во Франции

Ученые Французского национального института археологических исследований (INARP) обнаружили остатки замка XVI века под историческим отелем Lagorce, расположенном в городе Ванн региона Бретань на северо-западе Франции. Статья опубликована на официальном сайте INARP.

С X по XVI век Бретань была феодальным государством, возникшим после изгнания викингов. Найденная крепость некогда принадлежала Жану де Монфору IV, который пришел к власти в 1365 году. Оплот аристократа получил название Эрмин.

Замком Эрмин пользовались около столетия, пока внук Жана IV Франциск II не перенес столицу герцогства Бретани из Ванна в Нант.

Во время раскопок во дворе отеля археологи нашли первый этаж резиденции герцога, а также остатки башни, возвышающейся над внешним рвом.

Замок был около 42 метров в длину и 17 метров в ширину, а толщина его стен достигала 5,5 метра. Внутри крепости сохранилось несколько лестниц, а также лепнина и декорированные дверные косяки. По словам исследователей, средневековые архитекторы сумели умело соединить в Эрмине оборонительные функции с жилыми.

Во рву и дренажных канавах археологи обнаружили множество предметов, связанных с жизнью замка: кастрюли, сковороды, другую утварь, монеты, пряжки от одежды и обуви, ключи и другие артефакты.

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