Самарские ученые нашли новый способ диагностики пародонтита за секунды

Ученые Самарского университета имени Королева вместе с коллегами из Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) запатентуют способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита. Об этом сообщается на сайте Самарского университета имени Королева.

Специалисты двух учебных заведений подали патентную заявку на совместно разработанный ими способ диагностики пародонтита, позволяющий с высокой точностью выявить заболевание за несколько секунд, к тому же это станет возможным без проведения рентгена и взятия анализов. Используя новую технологию, врач будет светить на интересующий его зуб лазером, соединенным со спектрографом. Далее с помощью ноутбука и специального программного комплекса будет проводиться анализ состава эмали зуба. Отклонения от нормы при этом выявляются автоматически, а после этого устанавливается диагноз.

Как рассказала доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елена Тимченко, метод диагностики был тщательно отработан и прошел экспериментальные испытания на пациентах самарских стоматологических клиник.

До этого заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе рассказал «Газете.Ru», что патогены, вызывающие пародонтит (воспалительное поражение окружающих тканей зуба), могут привести к хроническим стрессам и психическим расстройствам.

В начале марта журнал Cell Reports Medicine публиковал материал о новом методе диагностики рака полости рта.

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