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Оказалось, что плохой сон заставляет людей чувствовать себя старше почти на пять лет

RSPB: нехватка сна добавляет к ощущаемому возрасту человека 4,4 года

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Шведские ученые из Каролинского института обнаружили, что всего двух ночей плохого сна достаточно, чтобы человек начал чувствовать себя на 4,4 года старше своих лет. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

Специалисты провели два эксперимента. В первом 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет отвечали на вопросы о том, на сколько лет они себя ощущают и сколько ночей (если таковые были) они плохо спали за последний месяц. Оказалось, что за каждую ночь плохого сна добровольцы чувствовали себя в среднем на три месяца старше.

Во втором исследовании ученые опросили 186 добровольцев в возрасте от 18 до 46 лет о том, насколько старыми они себя чувствовали после двух ночей долго сна, когда они оставались в постели по девять часов каждую ночь, и двух ночей, когда они спали всего по четыре часа в сутки.  После двух ночей ограниченного сна участники чувствовали себя в среднем на 4,4 года старше, чем когда они спали достаточно.

Обратный эффект наблюдался, когда люди оставались в постели в течение девяти часов. Но здесь эффект был более скромным: участники эксперимента сообщали, что после полноценного отдыха чувствовали себя в среднем на три месяца моложе своего реального возраста.

По словам ученых, помимо ощущения большей дряхлости, мнимая прибавка в возрасте может повлиять на душевное состояние людей, сделав их менее активным, общительными и открытыми для новых знаний.

Ранее ученые выяснили, что люди, уделяющие физическим нагрузкам хотя бы несколько часов в неделю, на 42% реже имели проблемы с засыпанием.

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