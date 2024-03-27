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Найден фактор риска преждевременного старения сосудов

Acta Physiologica: три-четыре часа физической активности защищают сосуды детей

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Дети, которые ведут сидячий образ жизни, рискуют уже в молодом возрасте пострадать от сосудистых повреждений. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Physiologica.

Ученые проанализировали данные 1339 детей. За их здоровьем следили с 11 до 24 лет. Они носили устройства для измерения активности на талии в течение 4-7 дней в трех временных точках: в 11, 15 лет и 24 года.

Увеличение времени сидения с шести до девяти часов в день привело к повышению жесткости артерий, что считается признаком возрастных изменений. У некоторых детей из-за этого развились выраженные повреждения сосудов. Исследования показывают, что повышенная жесткость артерий увеличивает риск преждевременного летального исхода на 47%.

Однако дети, которые занимались легкой физической активностью не менее трех часов в день, имели нормальные сосуды. При этом более интенсивная физическая нагрузка слегка увеличила жесткость артерий. Однако это было связано с адаптацией стенки сосудов из-за увеличения мышечной массы, то есть риск летального исхода при этом не был повышен.

Работа означает, что детям нужно не менее трех-четырех часов легкой физической нагрузки в день. Предыдущие исследования также показали, что повышенная жесткость артерий — фактор риска детского и подросткового ожирения, резистентности к инсулину, гипертонии, метаболического синдрома и преждевременного повреждения сердца.

Ранее заболевания легких связали с риском болезней сердца даже у молодых.

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