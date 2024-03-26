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Российские фермеры установили с желудками коров связь через интернет

Центр ВИМ: созданы датчики, внедряемые в желудки коров, для проверки здоровья

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Ученые Федерального научного агроинженерного центра ВИМ (Центр ВИМ) разработали систему внутреннего мониторинга состояния крупного рогатого скота, работающую на основе сенсоров в режиме реального времени. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Система основана на применении электронного датчика. «Умный» прибор с помощью специального устройства вводят перорально корове в один из 4-х отделов желудка, где он находится в течение всей ее жизни. Данная система передает важнейшую информацию о кислотно-щелочном балансе (рН), потреблении воды, температуре тела, а также о двигательной активности животного.

Эти показатели при помощи интернета отправляются в режиме реального времени на базовую станцию, расположенную на ферме, а затем в облачное хранилище. Пользователи системы – зооинженеры, ветеринары и селекционеры – с любого гаджета, при помощи специального программного обеспечения получают доступ к отслеживаемым показателям каждого животного.

По словам ученых Центра ВИМ, датчик фиксирует актуальную и наглядную информацию о здоровье и физиологическом состоянии, эффективности кормления и половой охоте коров. Такой круглосуточный мониторинг позволяет оперативно вносить коррективы в рацион питания животных, предупреждая одну из самых распространенных болезней – метаболический ацидоз, а также отслеживать приближение родов по анализу двигательной активности.

Система запущена в мелкосерийное производство и прошла успешную апробацию на ООО «Бородулинское» (Свердловская область), СХПК «Племзавод Майский» (Вологодская область), ООО «Им. Тимирязева» (Республика Татарстан) и крупнейшем молочном комплексе Калининградской области «Каштановка».

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