Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кипре впервые обнаружили гигантских кусачих водных клопов

Pensoft: хищные ядовиты жуки рода Lethocerus угрожают жителям и гостям Кипра

close
100%
The Journal of «Grigore Antipa» National Museum of Natural History

Ученые из Ассоциации по защите природного наследия и биоразнообразия Кипра выяснили, что на средиземноморский остров впервые проникли огромные хищные водяные клопы рода Lethocerus. Исследование опубликовано в блоге научного издательства Pensoft.

Жуки, длина которых может достигать 12 сантиметров, были обнаружены на восточном побережье Кипра.

По данным Службы национальных парков страны, гигантские водяные клопы обитают в прудах, болотах и других пресных водоемах по всему миру. У насекомых есть клещевидные придатки с ядовитой слюной, за счет которых существа обездвиживают и высасывают жидкость из добычи. Яд жуков не опасен для людей, однако сам укус может быть достаточно болезненным.

Lethocerus встречаются в граничащих с Кипром Турции, Ливане, Израиле и Египте, однако они никогда прежде не добирались до берегов островной республики.

Исследователи подозревают, что жуки прилетели с материка, но они не уверены, почему они пересекли открытое море. Одна из теорий состоит в том, что огни на восточном побережье острова привлекли насекомых. Другая версия состоит в том, что жуки мигрировали на остров в поисках пищи или были занесены туда стихией.

Ранее в Калининграде нашли новый вид древней осы в окаменевшем янтаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами