На Кипре впервые обнаружили гигантских кусачих водных клопов

Ученые из Ассоциации по защите природного наследия и биоразнообразия Кипра выяснили, что на средиземноморский остров впервые проникли огромные хищные водяные клопы рода Lethocerus. Исследование опубликовано в блоге научного издательства Pensoft.

Жуки, длина которых может достигать 12 сантиметров, были обнаружены на восточном побережье Кипра.

По данным Службы национальных парков страны, гигантские водяные клопы обитают в прудах, болотах и других пресных водоемах по всему миру. У насекомых есть клещевидные придатки с ядовитой слюной, за счет которых существа обездвиживают и высасывают жидкость из добычи. Яд жуков не опасен для людей, однако сам укус может быть достаточно болезненным.

Lethocerus встречаются в граничащих с Кипром Турции, Ливане, Израиле и Египте, однако они никогда прежде не добирались до берегов островной республики.

Исследователи подозревают, что жуки прилетели с материка, но они не уверены, почему они пересекли открытое море. Одна из теорий состоит в том, что огни на восточном побережье острова привлекли насекомых. Другая версия состоит в том, что жуки мигрировали на остров в поисках пищи или были занесены туда стихией.

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