ИИ помог смоделировать углеродный материал прочнее алмаза

Ученые-материаловеды из Университета Южной Флориды с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) смоделировала новую, сверхпрочную форму углерода под названием BC8. Это вещество на 30% тверже алмаза, считающегося самым прочным материалом из известных людям. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Physical Chemistry Letters (TJPCL).

BC8 представляет собой кристалл из восьми атомов. Как показало моделирование на мощнейшем суперкомпьютере Frontier, для его синтеза необходим узкий диапазон давлений и температур, которого пока не удалось достичь в лабораторных условиях.

Ученые также допустили, что подходящие условия для образования BC8 могут существовать на некоторых экзопланетах, богатых углеродом.

Согласно расчетам, BC8 должен быть очень стабилен при сверхвысоких давлениях от 1250 гигапаскалей, что в 12 млн раз выше давления атмосферы на поверхности Земли. Атомная структура BC8 похожа на структуру алмаза, но в ней отсутствуют плоскости спайности алмазов, самые слабые места драгоценных камней, отметили специалисты.

Ранее микробиологи научились искать алмазы с помощью бактерий.