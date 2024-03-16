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В Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы

Биолог Манукян из Калининграда нашел в балтийском янтаре новый вид древней осы

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Shutterstock

Научный сотрудник Калининградского музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян нашел новый род и новый вид древней осы. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

Уточняется, что Манукян сделал свою находку в образце балтийского янтаря из музейной коллекции. Ей дали название Amberpoemenia или «янтарная оса-поемения» в честь выдающего российского палеоэнтомолога и знатока «янтарных» фаун Александра Георгиевича Кирейчука.

Согласно сообщению музея, исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в «янтарном» лесу и охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева.

В декабре 2023 года международная группа ученых из Китая и Германии открыла новый вид пятнистых ос-паразитов Serratichneumon maculatus.

16 марта сообщалось, что немецкие палеонтологи из Государственного музея естественной истории Штутгарта и их коллеги из других стран идентифицировали окаменелости доисторического ящера Trachelosaurus fischeri или трахелозавра, найденные еще в XIX веке.

Ранее ученые открыли новый вид огромных хищных морских динозавров размером с косатку.

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