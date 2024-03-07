Врач рассказал, какая походка может указывать на необходимость замены тазобедренного сустава

Утиная походка может быть симптомом артроза тазобедренных суставов. Об этом Aif.ru рассказал врач травматолог-ортопед Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Кучеров.

Артроз тазобедренных суставов, или коксартроз, поражает 40-50% пожилых. При сильном повреждении суставов он приводит к изменению походки, хромоте, боли в покое. При этих симптомах нужно срочно обратиться к врачу, иначе может укоротиться больная нога, что приведет к перекосу таза и необходимости замены сустава, то есть эндопротезирования.

На ранних стадиях коксартроз может проявляться скованностью и дискомфортом, усиливающимся при ходьбе, добавил врач.

До этого физиотерапевт рекомендовал пилатес людям с проблемными суставами и после операций по замене сустава. Эта система упражнений не имеет противопоказаний и редко приводит к травмам. Также пилатес полезен людям с остеопорозом (сниженной прочностью костей), так как он развивает баланс, тем самым снижая риск падений. Важно заниматься пилатесом регулярно, два-три раза в неделю, и под присмотром тренера, отметил врач.

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