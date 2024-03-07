Стало известно, почему не стоит бояться употреблять картофель

Отказ от картофеля не только не приносит пользы организму, но и является потенциальной причиной дефицита витаминов В, С и калия. К таким выводам пришли ученые из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

Существует мнение, что употребление продуктов с картофельным крахмалом приводит к избыточному весу, сбоям в работе желудочно-кишечного тракта и сахарному диабету. По этой причине многие люди исключают этот овощ из своего рациона.

По мнению американских ученых, такие действия нецелесообразны и даже вредны для здоровья. Это стало ясно в результате проведения однодневного исследования с участием двух групп здоровых добровольцев. Две группы людей в рамках научной работы придерживались двух типов питания — с содержанием крахмалистых овощей в рационе и с заменой их на зерновые. При этом потребление калорий было аналогичным в обеих группах.

Анализы крови добровольцев после окончания диетического вмешательства показали, что замена крахмалистых овощей зерновыми продуктами привела к снижению содержания в организме калия на 21%, витамина В6 — на 17%, витамина С — на 11%, а клетчатки — на 10%.

Исследователи уточнили, картофель, как и зерновые, являются богатыми источниками углеводов. Тем не менее, эти типы продуктов не взаимозаменяемы. Также они не могут быть классифицированы как «вредные» или «полезные». По мнению ученых, ключевую роль в сохранении стройности и здоровья играет сбалансированное питание в подходящих рамках калорийности.

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